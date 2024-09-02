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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Об ударах по аэродрому в Твери

02:17 709

В понедельник вечером украинские беспилотники начали атаку по военному аэродрому, расположенному около Твери. Об этом сообщает ВВС.

В российских пабликах опубликованы кадры, на которых видна стрельба из огнестрельного оружия по целям в воздухе.

Около Твери находится военный аэродром Мигалово, некоторые телеграм-каналы пишут, что речь идет об атаке именно по нему.

Официальных данных об ударах по Тверской области пока нет.

1 сентября правительство Тверской области сообщало об ударах украинских дронов по гидроэлектростанции в городе Конаково. На ГРЭС начался пожар, который, по данным властей, был ликвидирован.

Российские мониторинговые телеграм-каналы также пишут об украинских беспилотниках в небе над еще несколькими областями России, в том числе Тульской, Брянской и Орловской. Эти данные также не подтверждены официальными источниками.

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