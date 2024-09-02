Об ударах по аэродрому в Твери
В понедельник вечером украинские беспилотники начали атаку по военному аэродрому, расположенному около Твери. Об этом сообщает ВВС.
В российских пабликах опубликованы кадры, на которых видна стрельба из огнестрельного оружия по целям в воздухе.
Около Твери находится военный аэродром Мигалово, некоторые телеграм-каналы пишут, что речь идет об атаке именно по нему.
Официальных данных об ударах по Тверской области пока нет.
1 сентября правительство Тверской области сообщало об ударах украинских дронов по гидроэлектростанции в городе Конаково. На ГРЭС начался пожар, который, по данным властей, был ликвидирован.
Российские мониторинговые телеграм-каналы также пишут об украинских беспилотниках в небе над еще несколькими областями России, в том числе Тульской, Брянской и Орловской. Эти данные также не подтверждены официальными источниками.