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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Киев, Чернигов, Николаев под ракетным обстрелом

04:44 173

Киевская областная военная администрация предупреждает, что регион подвергается ракетной атаке российских войск, работают силы противовоздушной обороны.

Воздушные силы ВСУ также сообщали, что в направлении Киевской области двигались ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлялась и в Киеве, однако позже она была отменена.

Взрывы также были слышны в Чернигове. Глава городской администрации Дмитрий Брижинский написал, что в результате падения обломков сбитого беспилотника на окраинах Чернигова загорелись здания, которые он описал как «не жилые и не промышленные».

Тем временем мэр Николаева Сенкевич сообщил, что в ночь на вторник в городе был слышен взрыв, о последствиях удара он обещал рассказать позднее.

Воздушные силы ВСУ также предупреждают о запуске управляемых авиабомб в Сумской области и движении беспилотников в направлении города Кременчуг в Полтавской области, а также в направлении Черкасской и Кировоградской областей.

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