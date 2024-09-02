Киев, Чернигов, Николаев под ракетным обстрелом
Киевская областная военная администрация предупреждает, что регион подвергается ракетной атаке российских войск, работают силы противовоздушной обороны.
Воздушные силы ВСУ также сообщали, что в направлении Киевской области двигались ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлялась и в Киеве, однако позже она была отменена.
Взрывы также были слышны в Чернигове. Глава городской администрации Дмитрий Брижинский написал, что в результате падения обломков сбитого беспилотника на окраинах Чернигова загорелись здания, которые он описал как «не жилые и не промышленные».
Тем временем мэр Николаева Сенкевич сообщил, что в ночь на вторник в городе был слышен взрыв, о последствиях удара он обещал рассказать позднее.
Воздушные силы ВСУ также предупреждают о запуске управляемых авиабомб в Сумской области и движении беспилотников в направлении города Кременчуг в Полтавской области, а также в направлении Черкасской и Кировоградской областей.