МЧС приостановило эксплуатацию объекта из-за нарушений

Государственное Агентство по безопасности выполнения промышленных и горно-промысловых работ МЧС продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения безопасности на производстве и в горнодобывающей отрасли.

В этом контексте сотрудники Агентства провели плановую проверку на объекте по заполнению сжиженного газа, расположенном в селе Дюзюрд Кедабекского района и принадлежащем индивидуальному предпринимателю Эльнуру Искендерову.

В ходе проверки на объекте были выявлены нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Так, было установлено, что один из резервуаров на объекте вышел из эксплуатации, не были проведены полные технические осмотры, а также не были проверены контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

Учитывая, что устранение выявленных нарушений немедленно невозможно, а также потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, эксплуатация объекта по заполнению сжиженного газа была приостановлена сотрудниками Агентства. Владельцу были вручены акт о нарушениях и копия решения Агентства.