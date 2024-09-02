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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Украина смогла сбить темп наступления России

ISW
11:04 2570

Украинские защитники восстановили ранее утраченные позиции на Покровском направлении и, вероятно, продолжают продвигаться в Курской области. Также фиксируется продвижение российских войск на Северском направлении, возле Часов Яра и Донецка, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские войска в Курской области восстановили утраченные позиции вблизи Ольговки (восточнее Коренево), и эксперты ISW оценивают, что ВСУ, вероятно, отступили от поселка.

Российские «военкоры» утверждали, что украинские силы незначительно продвинулись вблизи Погребков и Малой Локни (оба северо-западнее Суджи) и что войска РФ ранее оставили позиции в этих населенных пунктах, чтобы избежать окружения.

Российские источники утверждали, что ВСУ проводили штурмовые действия вблизи Комаровки, Коренево, Ольговки, Кремяное, Малой Локни, Черкасского Поречья, Русского Поречья, в районе Великого Солдатского и Мартыновки, а также возле Борков 1 и 2 сентября.

Российский блогер утверждал, что ВСУ продолжают наносить удары по российским понтонным переправам через реку Сейм в Глушковском районе.

Также сообщается, что в Курской области действуют армейский корпус Ленинградского военного округа, 11-я воздушно-десантная (ВДВ) бригада, 56-й полк ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и чеченский спецназ «Ахмат», подразделения российской «Дикой дивизии Донбасса».

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска, отмечается в материале. Опубликованные 2 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции в юго-западной части Новогродовки (юго-восточнее Покровска), а в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне на Покровском направлении сейчас сосредотачивают удары возле Новогродовки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ продолжают удерживать Мариновку (южнее Новогродовки), что, по его мнению, мешает оккупантам продвигаться на юг к Селидово.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западной части Михайловки, а также в полях к западу от Николаевки.

По данным российских «военкоров», войска РФ захватили Лисовку, а несколько блогеров рассказывали о начале наступления на Украинск (непосредственно к западу от Лисовки), хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения российских войск в Лисовке.

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