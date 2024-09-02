Медведев угрожает Международному уголовному суду

Судьям и прокурорам Международного уголовного суда следует опасаться, если кто-то попытается исполнить их ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Евросоюза об «обеспокоенности» в связи с визитом российского лидера в Монголию, которая является членом МУС в своем Telegram-канале.

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении. Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой <…> бумажки», - написал Медведев.