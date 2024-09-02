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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Россия разбомбила институт в Харькове

видео
11:12 1876

Россия сбросила на Харьковский авиационный институт и Купянск авиабомбы, сообщил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

В результате удара по институту ранения получили 14 человек, корпусам нанесен значительный ущерб.

В Купянске от российских атак вчера вечером погибли две женщины.

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