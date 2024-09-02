Россия разбомбила институт в Харькове
11:12 1876
Россия сбросила на Харьковский авиационный институт и Купянск авиабомбы, сообщил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В результате удара по институту ранения получили 14 человек, корпусам нанесен значительный ущерб.
В Купянске от российских атак вчера вечером погибли две женщины.
September 3, 2024
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