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В Турции задержали израильского агента

фото; новость дополнена
13:40 1754

30 августа в ходе совместной операции турецкой разведки MİT и Антитеррористического отдела полиции Стамбула задержан агент "Моссада" Лиридон Реджепи, утверждают в ведомствах.

Турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле главу "финансовой сети" израильской разведки "Моссад".

Сообщается, что он распределял финансирование агентов и проведение операций. Всего задержаны семь человек, подозреваемых в сборе разведывательной информации в интересах "Моссада".

Задержанный Лиридон Реджепи, которого представляют как главу экономической сети "Моссада" в Турции, управлял сетью БПЛА для сбора информации и проводил операции психологического воздействия на палестинских политиков.

Сообщается также, что он управлял агентами в Сирии и Косово.

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