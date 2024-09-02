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Найден пропавший российский вертолет

новость дополнена
12:07 2409

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства потери связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск - Орлик. Информация о количестве людей на борту и обстоятельствах уточняется", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, вертолет Ми-8, с которым пропала связь на границе Иркутской области с Бурятией, найден. 

"Вертолет найден. По моей информации, все живы", - сказал он.

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