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Лавров рассказал, сколько стран хотят уничтожить Россию

11:43 2001

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров насчитал около 50 стран, которые якобы пытаются «развалить Россию». Об этом он рассказал во время своего выступления перед преподавателями и студентами МГИМО.

По словам Лаврова, Западу вместо России нужно «зависимое, угасающее, вымирающее пространство», где можно «творить все что угодно». «Ради этого была собрана коалиция из примерно 50 стран, чтобы попытаться расчленить Россию», - заявил министр собравшимся.

Российские власти неоднократно обвиняли Запад в подобных намерениях. Например, в конце 2021 года, незадолго до нападения России на Украину, об этом говорил Владимир Путин.

В феврале 2023 года тезис о «развале России» использовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, оправдывая войну в Украине. В своем телеграм-канале он написал, что если Кремль остановит боевые действия, то Россию «разорвут на части».

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