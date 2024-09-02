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Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»

12:09 4766

Глава Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Демирчилу на встрече с российским послом в Тегеране Алексеем Дедовым выступил против любых изменений международно признанных границ и геополитического статус-кво на Южном Кавказе, сообщает агентство IRNA.

По данным Telegram-канала Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Иран вызвал посла России в связи с недавней поддержкой Москвой проекта коридора, который должен соединить Нахчыван с остальной частью Азербайджана через территорию Армении.

IRNA отметило, что Демирчилу на встрече с Дедовым 2 сентября «подчеркнул необходимость учитывать интересы и законные озабоченности всех стран региона».

30 июля верховный лидер Ирана Али Хаменеи в Тегеране на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что Иран считает «Зангезурский коридор» «вредом для Армении» и продолжает придерживаться этой позиции.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа заявил, что Ереван саботирует договоренность по коммуникациям через Сюникскую область Армении. 20 августа пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян прокомментировала заявление главы МИД России и отметила, что оно ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Москвы в урегулировании армяно-азербайджанских отношений.

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