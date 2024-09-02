Армения подсовывает Азербайджану «бета-версию» соглашения. Баку такое не надо

Ереван представил Азербайджану десятый вариант проекта мирного соглашения, в котором предлагает удалить все пункты, в которых стороны не пришли к единому мнению, и подписать документ на основе уже согласованных пунктов. Официальный Баку подтвердил получение этого документа и готовит свой ответ. 2 сентября на брифинге в Баку с сербским коллегой Марко Цуричем министр иностранных дел Джейхун Байрамов напомнил, что Азербайджан представил Армении свой вариант проекта мирного соглашения 24 июня этого года, а официальный Ереван отправил свой ответ в Баку только 31 августа.

Напомним, что в тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что из семнадцати пунктов проекта мирного соглашения тринадцать уже согласованы, и предложил подписать документ на их основе, о чем официально уведомил азербайджанскую сторону. «Азербайджан представил свой ответ на проект мирного соглашения Армении 24 июня, - отметил глава МИД Азербайджана. - Примерно через 70 дней, за несколько часов до пресс-конференции премьер-министра, Армения вернула нам свой вариант. В представленном тексте из проекта были удалены несколько важных пунктов. Эти пункты не были включены в проект соглашения, и нам было сказано, что решение по вопросу должно быть таким. Мы рекомендуем армянской стороне подойти к этим вопросам более серьезно. В ближайшее время мы представим Армении вариант, основанный на международном праве и соответствующий нашим национальным интересам». На данный момент неизвестно, о чем именно идет речь в четырех пунктах, которые не были согласованы сторонами. Но, судя по заявлению министра иностранных дел Байрамова, без их согласования Азербайджан не может считать проект мирного соглашения исчерпывающим. Ранее Эльчин Амирбеков, специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям, заявил в ходе пребывания в Вашингтоне, что стороны согласовали исключение вопроса «Зангезурского коридора» из проекта мирного соглашения и перенесли его обсуждение на период после подписания соглашения. Как известно, позиция Армении по вопросу открытия «Зангезурского коридора» и условий его функционирования мешала продвижению переговоров по мирному соглашению. И, с точки зрения азербайджанской стороны, исключение данного вопроса из проекта мирного соглашения является важным компромиссом. Тем не менее в проекте мирного соглашения по-прежнему остаются еще четыре несогласованных вопроса. Важно напомнить в этой связи, что предложение премьер-министра Армении ускорить подписание соглашения, оставив в стороне несогласованные моменты и подписав документ на основе взаимоприемлемых пунктов, подвергается критике со стороны армянской оппозиции, по мнению которой речь идет о подписании документа, который не гарантирует полный мир и нужен Пашиняну только для сохранения власти на парламентских выборах 2026 года.

Также маловероятно, что это «неполноценное» мирное соглашение подпишет Азербайджан. Особенно если учесть, что Армения не спешит убирать территориальные претензии к Азербайджану из своей Конституции, изменение которой остается основным требованием Баку для достижения мира. Как известно, армянские власти заявляют, что новая Конституция будет вынесена на референдум только в 2027 году. Из чего логично вытекает, что в ближайшие два-три года подписание армяно-азербайджанского мирного соглашения крайне маловероятно, а «неполный мир», предложенный Пашиняном, и вовсе выглядит неосуществимым. Учитывая продолжающиеся рабочие обсуждения проекта мирного соглашения между Министерствами иностранных дел, процесс армяно-азербайджанских переговоров в настоящее время приостановлен. Как уже сообщалось, на своей последней пресс-конференции премьер-министр Армении не принял призыв президента России Владимира Путина возобновить переговоры в Москве. Пашинян сообщил Путину, что предпочитает прямые переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и даже готов встретиться с ним на границе.

На что министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия «не против» прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией. «Я упомянул возобновление транспортного сообщения и трехстороннюю комиссию, которая этим занималась, но она сейчас фактически уже не собирается. Ереван считает, что это нужно делать напрямую с Азербайджаном, но если у них получится, то ради Бога», - сказал, в частности, Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил также, что Москва переживает из-за «провисания» соглашений, заключенных с Арменией и Азербайджаном в 2020-2022 годах. По его мнению, Россия должна провести консультации между участниками процесса по поводу демаркации государственной границы, но этого не происходит.