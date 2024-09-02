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Пыльная буря захлестнула Баку

12:40 1693

В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в районах, расположенных вдоль побережья Каспийского моря, наблюдается высокая запыленность воздуха, сообщила официальный представитель Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Аббасова.

«По данным автоматических станций, концентрация пыли в воздухе увеличилась и в настоящее время превышает норму в 4–4,5 раза. Наблюдаемая в воздухе пыль связана с метеорологическими условиями, имеет трансграничный характер и проникла в нашу страну с территории Туркменистана. Ожидается, что пыль в воздухе сохранится в течение следующих двух дней», - отметила Аббасова, добавив, что все будет зависеть от метеорологической ситуации.

Накануне в первой половине дня концентрация пыли в воздухе Баку и Апшеронского полуострова превышала норму в 2,5–3 раза.

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