Пыльная буря захлестнула Баку

В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в районах, расположенных вдоль побережья Каспийского моря, наблюдается высокая запыленность воздуха, сообщила официальный представитель Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Аббасова.

«По данным автоматических станций, концентрация пыли в воздухе увеличилась и в настоящее время превышает норму в 4–4,5 раза. Наблюдаемая в воздухе пыль связана с метеорологическими условиями, имеет трансграничный характер и проникла в нашу страну с территории Туркменистана. Ожидается, что пыль в воздухе сохранится в течение следующих двух дней», - отметила Аббасова, добавив, что все будет зависеть от метеорологической ситуации.

Накануне в первой половине дня концентрация пыли в воздухе Баку и Апшеронского полуострова превышала норму в 2,5–3 раза.