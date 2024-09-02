Разместите депозит в Kapital Bank и получите возможность выиграть 50 000 манатов

Первый банк страны Kapital Bank запускает стимулирующую «Депозитную лотерею» для клиентов, размещающих новые депозиты. Согласно условиям, до 31 октября 2024 года клиенты, которые разместят на депозит от 500 манатов, получат шанс принять участие в лотерее. В рамках лотереи клиенты, разместившие депозит на срок 6, 12 или 18 месяцев с условием снятия процентов в конце срока, получат шанс на победу.

Лотерея состоит из двух тиражей, в которых участников ждут различные призы. Первый тираж состоится 4 октября 2024 года, где 40 победителей получат двойную процентную выплату до 2000 манатов. Второй тираж состоится 7 ноября 2024 года, где 60 победителей также получат двойную процентную выплату до 2000 манатов, что эквивалентно доходности до 18% годовых. Один счастливый клиент во втором тираже получит главный приз — 50 000 манатов.

Важно отметить, что каждый дополнительный депозит в размере 1000 манатов, размещенный в филиалах, дает 10 шансов, а размещенные через приложение Birbank – 20 шансов за каждые дополнительные 1000 манатов.

Присоединяйтесь к акции и узнайте подробности: https://kbl.az/dlpr

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.