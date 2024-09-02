МЧС справилось с пожаром в Гяндже

В колл-центр «112» МЧС поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в городе Гяндже.

В связи с этим силы Государственной службы пожарной безопасности МЧС немедленно были направлены на место происшествия.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар начался на кухне двухкомнатной квартиры на третьем этаже здания.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных горение было ликвидировано в кратчайшие сроки, не дав возможности его распространения на другие квартиры.

В результате пожара сгорела часть конструкций кухни двухкомнатной квартиры площадью 76 кв.м.

Другие квартиры были защищены от огня.