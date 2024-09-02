Азер Аскеров подарил квартиры олимпийским чемпионам и их тренерам

Федерация дзюдо Азербайджана организовала вечер в честь исторического успеха азербайджанских дзюдоистов на Олимпиаде в Париже, где золото завоевали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

В начале мероприятия прозвучал гимн Азербайджана, была почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны. Далее прозвучала знаменитая песня Муслима Магомаева «Азербайджан», был представлен видеоролик, демонстрирующий заботу и внимание, которые уделяет президент Азербайджана Ильхам Алиев спорту.

После этого было показано видео с самыми интересными моментами с участием азербайджанских дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже.

Официальные лица и гости, выступавшие на торжестве, говорили о триумфе наших дзюдоистов и заботе, оказываемой спорту в нашей стране со стороны главы государства, что является основной причиной наших успехов на Олимпиаде.

Олимпийским чемпионам Хидаяту Гейдарову и Зелиму Коцоеву были вручены золотые пояса Международной федерации дзюдо.