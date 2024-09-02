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Азер Аскеров подарил квартиры олимпийским чемпионам и их тренерам

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
13:12 2073

Федерация дзюдо Азербайджана организовала вечер в честь исторического успеха азербайджанских дзюдоистов на Олимпиаде в Париже, где золото завоевали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

В начале мероприятия прозвучал гимн Азербайджана, была почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны. Далее прозвучала знаменитая песня Муслима Магомаева «Азербайджан», был представлен видеоролик, демонстрирующий заботу и внимание, которые уделяет президент Азербайджана Ильхам Алиев спорту.

После этого было показано видео с самыми интересными моментами с участием азербайджанских дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже.

Официальные лица и гости, выступавшие на торжестве, говорили о триумфе наших дзюдоистов и заботе, оказываемой спорту в нашей стране со стороны главы государства, что является основной причиной наших успехов на Олимпиаде.

Олимпийским чемпионам Хидаяту Гейдарову и Зелиму Коцоеву были вручены золотые пояса Международной федерации дзюдо.

Член Исполкома Федерации дзюдо Азербайджана, основатель спортивного клуба Judo Club 2012 Азер Аскеров сообщил, что компания AZMAN HOLDING приняла решение наградить всех азербайджанских дзюдоистов, когда-либо становившихся олимпийскими чемпионами, а также личных тренеров Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева.

Азер Аскеров вручил символические ключи от новых квартир олимпийскому чемпиону Барселоны-1992 Назиму Гусейнову, победителю Игры-2008 в Пекине Эльнуру Мамедли, покорителям Парижа-2024 Хидаяту Гейдарову и Зелиму Коцоеву, а также заслуженным тренерам Азербайджана Тарлану Гасанову и Эльхану Мамедову.

Символично, что Тарлан Гасанов также был тренером и самого Азера Аскерова, который является чемпионом мира и Европы среди ветеранов.

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