USD 1.7000
EUR 1.8792
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Глава МИД Сербии у Али Асадова

фото
13:21 319

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 2 сентября с министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем.

Как сообщает официальный сайт Кабмина, на встрече с удовлетворением было отмечено, что азербайджано-сербские отношения, отличающиеся высокой динамикой развития, носят характер дружбы и стратегического партнерства.

Особо подчеркивалась роль глав государств в укреплении двусторонних отношений и достижении ими сегодняшнего высокого уровня.

Высоко оценена взаимная поддержка Азербайджана и Сербии в рамках международных организаций, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Отмечалось, что между двумя странами осуществляется эффективное сотрудничество во многих направлениях, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, промышленной сферах.

На встрече обсуждались перспективы увеличения товарооборота и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Сербией, развития сотрудничества в области возобновляемой энергетики, транспортно-транзитной, гуманитарной и других сферах.

Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда
Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда
14:08 345
Армения подсовывает Азербайджану «бета-версию» соглашения. Баку такое не надо
Армения подсовывает Азербайджану «бета-версию» соглашения. Баку такое не надо
12:34 3421
Глава МИД Сербии у Али Асадова
Глава МИД Сербии у Али Асадова фото
13:21 320
Азер Аскеров подарил квартиры олимпийским чемпионам и их тренерам
Азер Аскеров подарил квартиры олимпийским чемпионам и их тренерам ФОТО
13:12 2076
Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»
Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»
12:09 4781
Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»
Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»
2 сентября 2024, 22:59 8755
Ракетно-дроновая война входит в новую фазу
Ракетно-дроновая война входит в новую фазу актуальный комментарий
01:46 9851
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал?
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал? наша корреспонденция; все еще актуально
2 сентября 2024, 21:32 10279
Украина смогла сбить темп наступления России
Украина смогла сбить темп наступления России ISW
11:04 2584
США арестовали самолет Мадуро
США арестовали самолет Мадуро срочно в номер
2 сентября 2024, 20:10 9130
Дания и Нидерланды разрешили Украине наносить своими истребителями удары по территории России
Дания и Нидерланды разрешили Украине наносить своими истребителями удары по территории России срочно в номер
2 сентября 2024, 23:42 5873

ЭТО ВАЖНО

Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда
Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда
14:08 345
Армения подсовывает Азербайджану «бета-версию» соглашения. Баку такое не надо
Армения подсовывает Азербайджану «бета-версию» соглашения. Баку такое не надо
12:34 3421
Глава МИД Сербии у Али Асадова
Глава МИД Сербии у Али Асадова фото
13:21 320
Азер Аскеров подарил квартиры олимпийским чемпионам и их тренерам
Азер Аскеров подарил квартиры олимпийским чемпионам и их тренерам ФОТО
13:12 2076
Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»
Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»
12:09 4781
Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»
Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»
2 сентября 2024, 22:59 8755
Ракетно-дроновая война входит в новую фазу
Ракетно-дроновая война входит в новую фазу актуальный комментарий
01:46 9851
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал?
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал? наша корреспонденция; все еще актуально
2 сентября 2024, 21:32 10279
Украина смогла сбить темп наступления России
Украина смогла сбить темп наступления России ISW
11:04 2584
США арестовали самолет Мадуро
США арестовали самолет Мадуро срочно в номер
2 сентября 2024, 20:10 9130
Дания и Нидерланды разрешили Украине наносить своими истребителями удары по территории России
Дания и Нидерланды разрешили Украине наносить своими истребителями удары по территории России срочно в номер
2 сентября 2024, 23:42 5873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться