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Председатель «Азеришыг» проинформировал Ильхама Алиева о подстанции «Истису» в Кельбаджаре

13:24 415

2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35-киловольтной подстанции «Истису» ОАО «Азеришыг» в поселке Истису Кельбаджарского района. Председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о проделанной работесообщает официальный сайт главы государства.

Было сообщено, что с целью снабжения электроэнергией санатория «Истису» и завода минеральных вод «Истису», фундамент которых заложил президент Ильхам Алиев в Кельбаджарском районе, построены две 110/35-киловольтные подстанции «Истису» мощностью 40 МВА. Одна из них обеспечивается электроэнергией посредством двухкольцевой воздушной линии мощностью 110 кВ, проложенной от 110/35-киловольтной подстанции «Кельбаджар». В результате соединения новой подстанции с 110/35-киловольтными подстанциями «Горчу» и «Лачин» будет достигнуто создание 110-киловольтной кольцевой схемы электроснабжения.

На подстанции установлены два 110-киловольтных трансформатора мощностью 40 МВА, а также соответствующие современным стандартам 110- и 35-киловольтные розетки элегазовых выключателей. Подстанция подключена к автоматизированной диспетчерской системе SCADA, оснащена телекоммуникационными устройствами дистанционного управления, современной электронной системой релейной защиты и автоматики.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.

Следует отметить, что в будущем с прокладкой от подстанции 35-киловольтных линий, состоящих из самонесущих изолированных проводов, будет обеспечена стабильность электроснабжения населенных пунктов Истису, Алаголлер, Зейлик, Зар и др. Подстанция оснащена современными аппаратурой и оборудованием для интеграции возобновляемых источников энергии. Для дежурного персонала здесь построены соответствующие помещения, комнаты управления и охраны, созданы необходимые рабочие условия. Территория подстанции благоустроена, посажены деревья, установлена оросительная система.

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