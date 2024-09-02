Что происходит с нефтью?

Эксперты фиксируют нестабильную ситуацию, сложившуюся в последнее время на мировом рынке нефти. С начала прошлой недели цены на черное золото стали расти вследствие конфликта в Ливии между правительством национального согласия, которому покровительствует ООН, и мятежным правительством, поддерживаемым фельдмаршалом Хафтаром. В знак протеста против замены главы ЦБ правительством в Триполи (о событиях в Ливии haqqin.az подробно рассказывал в предыдущих статьях - ред.) правительство Хафтара приостановило нефтедобычу на востоке страны, сократив ее в итоге на более чем 500 тысяч баррелей в сутки. В результате баррель азербайджанской Azeri Light, близкой по качеству к ливийской нефти, подорожал на 4 доллара. Но ближе к концу недели ситуация на рынке вновь изменилась, и под влиянием новостей из США и Китая, а также сообщений о том, что страны ОПЕК+ могут увеличить объем добычи раньше запланированного срока, спрос стал падать. В минувшую пятницу цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 2,2 процента, а вчера утром снижение на торгах продолжилось, и стоимость сорта Brent приблизилась к 77 долларам за баррель.

Вначале о новостях из США и Китая. Согласно последним показателям, рост экономики Китая может оказаться ниже прогнозируемого, что означает снижение спроса на нефть. Как, собственно, и в США, где, начиная с июня, спрос на нефть достиг минимальных сезонных показателей за последние несколько лет. Но самое существенное влияние на рынок оказали сообщения о том, что с начала октября страны ОПЕК+, как и было ранее согласовано, начнут увеличивать добычу нефти. Агентство Bloomberg, ссылаясь на делегации, участвующие в переговорах, сообщило, что уже в октябре восемь стран, входящих в формат ОПЕК+, увеличат добычу на 180 тысяч баррелей в сутки. При этом страны ОПЕК+ неоднократно подчеркивали, что с учетом ситуации на рынке могут также и отказаться от такого шага. К слову, многие аналитики и трейдеры прогнозировали именно такое развитие событий. Однако в данный момент, как заявили несколько высокопоставленных лиц, пожелавших сохранить анонимность, нет никаких сигналов, что запланированное повышение добычи будет отложено. В этой связи британское агентство Reuters отмечает, что перед странами ОПЕК+ стоят две проблемы и два возможных решения.

Первая проблема заключается в том, что для большинства членов группы, объединяющей Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других производителей, включая Россию, цены на сырую нефть слишком низки. Суть второй проблемы - спрос на данный ресурс пока не оправдал оптимистичных прогнозов ОПЕК относительно роста добычи нефти в 2024 году. Первое решение - это удивить рынок и отказаться от увеличения добычи в четвертом квартале. Второе - увеличить, как и планировалось, объемы производства, допустить дальнейшее снижение цен и верить в то, что со временем более низкая стоимость ключевого товара, поддерживающего мировую экономику, приведет к более динамичному росту и повышению спроса. Пока все указывает на то, что первое решение не рассматривается: как сообщили агентству Reuters на прошлой неделе источники ОПЕК+, группа по-прежнему намерена продолжать смягчение ограничений на добычу. Напомним, что решение ОПЕК+ об увеличении с октября добычи было принято на фоне широко распространенных прогнозов о сильном росте спроса до конца 2024 года, во многом обусловленным восстановлением экономики Китая - крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Однако по сей день нет реальных признаков ускорения импортного спроса в Китае или в более широком смысле в Юго-Восточной Азии. В то время как возросли опасения по поводу замедления темпов роста экономики в странах Европы и Северной Америки.

Отметим, что в июле импорт сырой нефти в Китай сократился до 9,97 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким дневным показателем с сентября 2022 года и ниже июньского показателя в 11,3 миллиона баррелей в сутки. За первые семь месяцев 2024 года импорт сырой нефти в КНР составил 10,90 миллиона баррелей в сутки, что на 2,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года. А это значит, что за первые семь месяцев 2024 года импорт нефти в Китай примерно на 320 тысяч баррелей в сутки ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем поступают сообщения о частичном восстановлении добычи на нефтяных месторождениях в Ливии, находящихся под контролем правительства Бенгази. Информированные источники в Reuters сообщают о возобновлении работы трех крупных ливийских нефтяных месторождений - Сарир, Мессла и Нафура. Как пишет Reuters, оператором указанных месторождений является компания Arabian Gulf Oil Company, а объем ежедневной добычи на них составляет 120 тысяч баррелей.