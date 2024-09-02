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Лучшие украинские летчики погибли до поставок F-16

The Wall Street Journal
14:02 546

Лучшие украинские летчики погибли еще до поставок Киеву западными странами истребителей F-16. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По ее информации, к тому времени как Украина получила первые истребители, лучшие летчики ее вооруженных сил уже погибли. В частности, среди таковых издание называет летчиков Алексея Меся, погибшего в ходе пилотирования F-16 на прошлой неделе, а также Андрея Пильщикова, который погиб в августе прошлого года во время тренировочного полета. Издание подчеркивает, что оба военнослужащих участвовали во встрече с сенаторами США в июне 2022 года и активно выступали за поставки F-16 Киеву.

3 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американским инструкторам так и не удалось обучить украинских летчиков управлению истребителями F-16. Так дипломат прокомментировал потерю Киевом первого переданного ему такого самолета.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил потерю самолета F-16, но не привел деталей происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение.

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