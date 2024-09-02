Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда

Как сообщает haqqin.az, 54-летняя Саадат Алиева, работавшая в колледже заведующей лаборатории, была заключена под стражу 29 августа в Шарурском районном суде Нахчыванской Автономной Республики.

Суд изменил меру пресечения в отношении Саадат Алиевой в виде заключения под надзор полиции и арестовал ее в зале суда. Женщину приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Выяснилось, что Саадат Алиева и до этого была судима за мошенничество, однако в 2022 году все закончилось ограничением свободы, и женщине надели электронный браслет.

Однако позже в полицию обратилась студентка Нахчыванского государственного университета с жалобой, что Саадат Алиева совершила мошенничество в отношении нее. После этого против завлабораторией было заведено новое уголовное дело. Выяснилось, что Саадат, обманом пообещав перевести студентку на факультет международных отношений Экономического университета в Баку, получила от нее 8 500 манатов.