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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Новость дня
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

консул уже по пути в Домодедово; фото
Отдел информации
14:18 7831

В социальных сетях появилась информация, что группу граждан Азербайджана держат в наручниках в аэропорту Домодедово в Москве. Отмечается, что 21 гражданин, подвергнутый депортации, содержится в аэропорту со вчерашнего дня, им не дают еды и воды, кроме того, не выпускают в туалет. А возмущающихся российские правоохранители бьют электрошокером и оскорбляют.

В связи с информацией haqqin.az связался с посольством Азербайджана в России.

В диппредставительстве сообщили, что консул Рамин Селимханов после получения информации от haqqin.az незамедлительно выехал в аэропорт для проведения разбирательств.

В самое ближайшее время haqqin.az опубликует подробности.

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