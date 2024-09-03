Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

В социальных сетях появилась информация, что группу граждан Азербайджана держат в наручниках в аэропорту Домодедово в Москве. Отмечается, что 21 гражданин, подвергнутый депортации, содержится в аэропорту со вчерашнего дня, им не дают еды и воды, кроме того, не выпускают в туалет. А возмущающихся российские правоохранители бьют электрошокером и оскорбляют.

В связи с информацией haqqin.az связался с посольством Азербайджана в России.

В диппредставительстве сообщили, что консул Рамин Селимханов после получения информации от haqqin.az незамедлительно выехал в аэропорт для проведения разбирательств.

В самое ближайшее время haqqin.az опубликует подробности.