USD 1.7000
EUR 1.8792
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Новость дня
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

ЕС назвал Турцию «все еще кандидатом»

14:49 1341

Еврокомиссия заявила, что Анкара вправе самостоятельно решать, к каким международным блокам присоединяться, но при этом Турция по-прежнему остается официальным кандидатом на вступление в Европейский союз.

Этот комментарий последовал в ответ на обсуждение возможного членства Турции в БРИКС - группе ведущих развивающихся стран, включающей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.

Представители Еврокомиссии отметили, что Турция как суверенное государство может выбирать, в каких международных организациях или союзах участвовать. Однако при этом напомнили, что путь к членству в ЕС остается открытым для Анкары, несмотря на различные сложности и разногласия, возникающие в процессе переговоров.

На арест Мадуро отвечает арестом
На арест Мадуро отвечает арестом горячая тема
16:15 3106
Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»
Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»
12:09 8165
Ракетно-дроновая война входит в новую фазу
Ракетно-дроновая война входит в новую фазу актуальный комментарий
01:46 10723
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту? консул уже по пути в Домодедово; фото
14:18 7833
Российские агенты в Киеве готовили покушение на Гордона
Российские агенты в Киеве готовили покушение на Гордона фото
15:50 2907
Украина осенью получит грозное американское оружие
Украина осенью получит грозное американское оружие
15:29 3188
Высокие чины азербайджанской прокуратуры в Турции. Их принял лично Эрдоган
Высокие чины азербайджанской прокуратуры в Турции. Их принял лично Эрдоган фото
15:21 1981
Карабахские армяне массово получают гражданство Армении
Карабахские армяне массово получают гражданство Армении
14:59 3930
Что происходит с нефтью?
Что происходит с нефтью? главный вопрос
13:27 4487
Российская армия продвигается в Нью-Йорке
Российская армия продвигается в Нью-Йорке о развитии ситуации
01:38 14421
Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда
Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда
14:08 4096

ЭТО ВАЖНО

На арест Мадуро отвечает арестом
На арест Мадуро отвечает арестом горячая тема
16:15 3106
Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»
Конфликт между Ираном и Россией из-за «Зангезурского коридора»
12:09 8165
Ракетно-дроновая война входит в новую фазу
Ракетно-дроновая война входит в новую фазу актуальный комментарий
01:46 10723
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту? консул уже по пути в Домодедово; фото
14:18 7833
Российские агенты в Киеве готовили покушение на Гордона
Российские агенты в Киеве готовили покушение на Гордона фото
15:50 2907
Украина осенью получит грозное американское оружие
Украина осенью получит грозное американское оружие
15:29 3188
Высокие чины азербайджанской прокуратуры в Турции. Их принял лично Эрдоган
Высокие чины азербайджанской прокуратуры в Турции. Их принял лично Эрдоган фото
15:21 1981
Карабахские армяне массово получают гражданство Армении
Карабахские армяне массово получают гражданство Армении
14:59 3930
Что происходит с нефтью?
Что происходит с нефтью? главный вопрос
13:27 4487
Российская армия продвигается в Нью-Йорке
Российская армия продвигается в Нью-Йорке о развитии ситуации
01:38 14421
Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда
Сестру экс-директора бакинского колледжа арестовали в зале суда
14:08 4096
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться