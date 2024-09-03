ЕС назвал Турцию «все еще кандидатом»

Еврокомиссия заявила, что Анкара вправе самостоятельно решать, к каким международным блокам присоединяться, но при этом Турция по-прежнему остается официальным кандидатом на вступление в Европейский союз.

Этот комментарий последовал в ответ на обсуждение возможного членства Турции в БРИКС - группе ведущих развивающихся стран, включающей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.

Представители Еврокомиссии отметили, что Турция как суверенное государство может выбирать, в каких международных организациях или союзах участвовать. Однако при этом напомнили, что путь к членству в ЕС остается открытым для Анкары, несмотря на различные сложности и разногласия, возникающие в процессе переговоров.