Карабахские армяне массово получают гражданство Армении

Более 4 300 армян-выходцев из Карабах а обратились за получением гражданства Республики Армения. Из них около 3 000 получили гражданство, заявил начальник Службы миграции и гражданства МВД Армен Казарян на заседании постоянной комиссии парламента по государственно-правовым вопросам.

«По состоянию на 30 августа у нас имеются заявления на получение гражданства от более 4 300 человек из Карабаха. Указом президента республики гражданство РА уже получили около 3 000 человек. Здесь следует учитывать важное обстоятельство: несовершеннолетние не претендуют на получение гражданства, поскольку после предоставления гражданства его родителям несовершеннолетний становится гражданином Республики Армения посредством смены паспорта», - сказал Казарян.

По словам начальника Службы миграции и гражданства МВД РА, для карабахских армян уже действует упрощенная процедура. «По закону о гражданстве определено 90 рабочих дней, это около четырех месяцев, но в случае с выходцами из Карабаха процесс длится в среднем два месяца.

Второе важное обстоятельство, которого никогда не было в истории этой системы и которое мы используем впервые, — все наши территориальные единицы в областях принимают заявления на получение гражданства. И это существенно ускоряет процесс. Мы также максимально ускоряем процессы. Если, например, у них есть проблемы со свидетельством о рождении, мы вместе с нашими коллегами в Минюсте стараемся по-быстрому решить их», - заключил Армен Казарян.