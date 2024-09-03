Алжир срочно созывает Совбез ООН

Алжир выступил за срочный созыв заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения сложившейся ситуации в связи с новыми рейдами израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило радио арабской республики.

Алжир занимает место непостоянного члена СБ ООН и в этом качестве уделяет повышенное внимание обстановке в зоне палестино-израильского конфликта.