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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Новость дня
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Алжир срочно созывает Совбез ООН

15:38 2518

Алжир выступил за срочный созыв заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения сложившейся ситуации в связи с новыми рейдами израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило радио арабской республики.

Алжир занимает место непостоянного члена СБ ООН и в этом качестве уделяет повышенное внимание обстановке в зоне палестино-израильского конфликта.

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