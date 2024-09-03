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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Российские агенты в Киеве готовили покушение на Гордона

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Российская агентурная сеть готовила убийство известного журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление СБУ. Украинские спецслужбы смогли раскрыть российскую сеть, которая действовала под руководством бывшего депутата от "Партии регионов".

В состав группы диверсантов входили непосредственный исполнитель диверсий, поставщик взрывчатки и агент для осуществления слежки. Слежением занималась женщина, которая собирала данные о местах проживания, графике дня и круге общения известных украинских личностей. Впоследствии эта информация должна была стать основой для осуществления убийства.

Согласно поступающей информации, целью россиян был Дмитрий Гордон. Бывший депутат-"регионал" и трое его сообщников задержаны. Их фотографии уже появились в СМИ. Однако фамилия бывшего депутата все еще сохраняется в секрете. Задержанных подозревают в госизмене, диверсии и подготовке к теракту. 

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