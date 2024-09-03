Хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Боевики радикального шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в понедельник атаковали два танкера с сырой нефтью в Красном море.

В числе пострадавших судов – танкер Amjad под флагом Саудовской Аравии и Blue Lagoon I под панамским флагом. По данным Центрального командования США, хуситы нанесли удары с помощью двух ракет и одного дрона-камикадзе, поразив оба судна.

Blue Lagoon I направлялся из российского порта Усть-Луга с грузом российской нефти. По разным оценкам, корабль стал мишенью из-за того, что другие суда компании ранее заходили в порты Израиля.