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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Хуситы атаковали танкер с российской нефтью

16:01 734

Боевики радикального шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в понедельник атаковали два танкера с сырой нефтью в Красном море.

В числе пострадавших судов – танкер Amjad под флагом Саудовской Аравии и Blue Lagoon I под панамским флагом. По данным Центрального командования США, хуситы нанесли удары с помощью двух ракет и одного дрона-камикадзе, поразив оба судна.

Blue Lagoon I направлялся из российского порта Усть-Луга с грузом российской нефти. По разным оценкам, корабль стал мишенью из-за того, что другие суда компании ранее заходили в порты Израиля.

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