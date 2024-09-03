Зеленский о многочисленных жертвах российского удара

41 человек погиб, более 180 ранены в результате российского ракетного удара по Полтаве, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Город атаковали двумя баллистическими ракетами, которые попали по территории учебного заведения и соседней больницы, заявил украинский лидер.

«Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни», - сказал президент Украины.

Между тем в сети появились кадры чудовищного удара по городу.