На арест Мадуро отвечает арестом

Несколько часов спустя после того, как американские власти арестовали в Доминиканской Республике самолет диктатора Николаса Мадуро, власти Венесуэлы издали приказ о задержании лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, очевидного победителя на прошедших 28 июля президентских выборах в этой стране. В приказе, распространенном специализированным трибуналом Венесуэлы по делам, относящимся к терроризму, перечисляются совершенные Гонсалесом «преступления»: «узурпация власти в стране», «подделка общественных документов», «призыв к гражданскому неповиновению» и «антиправительственный заговор». Это совершенно очевидно стало своего рода местью за конфискованный самолет.

Как уже сообщал haqqin.az, в понедельник утром американские власти конфисковали лайнер Мадуро, находившийся в Доминиканской Республике, и доставили его в аэропорт в Форт-Лаудердейл во Флориде. Операция была проведена совместными силами Управления национальной безопасности, Министерств юстиции и торговли. Подразделению Национальной безопасности было поручено перегнать самолет в США. Судя по тому, что Министерство юстиции США немедленно опубликовало в связи с этим арестом специальный пресс-релиз, операция готовилась задолго и весьма основательно. Как удалось установить, самолет был нелегально вывезен из США в апреле 2023 года с помощью американской компании, находящейся в южной Флориде. Сначала он был продан обществу с ограниченной ответственностью на карибском острове Сент-Винсент и Гренадины, затем был быстро переправлен на короткое время в Сан-Марино, а вскоре вновь вернулся на Карибы. Премьер Сент-Винсент Ральф Гонсалвеш утверждает, что он ничего не знал об этой коммерческой операции. Джет неоднократно использовался Мадуро для поездок за рубеж, и он всегда вылетал с военной базы в Венесуэле. Напомним, что венесуэльский режим находится под жесткими санкциями США, а сам Мадуро пять дет назад был объявлен в розыск за участие в масштабной контрабанде наркотиков из Колумбии, и тому, кто поспособствует его аресту, была обещана сумма в 15 миллионов долларов.

Начиная с 2017 года в США были арестованы и конфискованы роскошная недвижимость венесуэльских заправил, банковские счета, породистые лошади, принимающие участие в скачках, дорогостоящие часы, автомобили и яхты на сумму в 500 миллионов долларов. И вот теперь эту коллекцию пополнил президентский «борт «номер один». Как говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда, «джет был нелегально приобретен за 13 миллионов долларов и вывезен из США для использования лично Николасом Мадуро и его подручными». Гарланд также пообещал продолжать силовые акции против тех, кто нарушает санкции и использует американские ресурсы для подрыва национальной безопасности США». Красочно выразился по поводу предпринятой меры и представитель Министерства торговли США Мэттью Алексельрод: «Пусть этот арест станет ясным предупреждением: самолет, приобретенный, а затем вывезенный из США в интересах находящихся под санкциями венесуэльских лиц, не будет больше летать на закат». Но Мадуро может наблюдать закат и из окна президентского дворца Мирафлорес. Его власти ничего не угрожает до тех пор, пока на стороне режима стоит армия под командованием генералов-наркоторговцев. Недавно на пост министра внутренних дел был назначен Диосдадо Кабельо, в прошлом председатель Конституционной ассамблеи. Он — неформальный крестный отец мафиозного клана «Картель солнц», в котором нашла место вся армейская верхушка, тесно связанная с наркоповстанцами из Колумбии.