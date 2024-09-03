На арест Мадуро отвечает арестом
Несколько часов спустя после того, как американские власти арестовали в Доминиканской Республике самолет диктатора Николаса Мадуро, власти Венесуэлы издали приказ о задержании лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, очевидного победителя на прошедших 28 июля президентских выборах в этой стране.
В приказе, распространенном специализированным трибуналом Венесуэлы по делам, относящимся к терроризму, перечисляются совершенные Гонсалесом «преступления»: «узурпация власти в стране», «подделка общественных документов», «призыв к гражданскому неповиновению» и «антиправительственный заговор».
Это совершенно очевидно стало своего рода местью за конфискованный самолет.
Как уже сообщал haqqin.az, в понедельник утром американские власти конфисковали лайнер Мадуро, находившийся в Доминиканской Республике, и доставили его в аэропорт в Форт-Лаудердейл во Флориде. Операция была проведена совместными силами Управления национальной безопасности, Министерств юстиции и торговли. Подразделению Национальной безопасности было поручено перегнать самолет в США.
Судя по тому, что Министерство юстиции США немедленно опубликовало в связи с этим арестом специальный пресс-релиз, операция готовилась задолго и весьма основательно.
Как удалось установить, самолет был нелегально вывезен из США в апреле 2023 года с помощью американской компании, находящейся в южной Флориде. Сначала он был продан обществу с ограниченной ответственностью на карибском острове Сент-Винсент и Гренадины, затем был быстро переправлен на короткое время в Сан-Марино, а вскоре вновь вернулся на Карибы. Премьер Сент-Винсент Ральф Гонсалвеш утверждает, что он ничего не знал об этой коммерческой операции.
Джет неоднократно использовался Мадуро для поездок за рубеж, и он всегда вылетал с военной базы в Венесуэле. Напомним, что венесуэльский режим находится под жесткими санкциями США, а сам Мадуро пять дет назад был объявлен в розыск за участие в масштабной контрабанде наркотиков из Колумбии, и тому, кто поспособствует его аресту, была обещана сумма в 15 миллионов долларов.
Начиная с 2017 года в США были арестованы и конфискованы роскошная недвижимость венесуэльских заправил, банковские счета, породистые лошади, принимающие участие в скачках, дорогостоящие часы, автомобили и яхты на сумму в 500 миллионов долларов.
И вот теперь эту коллекцию пополнил президентский «борт «номер один». Как говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда, «джет был нелегально приобретен за 13 миллионов долларов и вывезен из США для использования лично Николасом Мадуро и его подручными». Гарланд также пообещал продолжать силовые акции против тех, кто нарушает санкции и использует американские ресурсы для подрыва национальной безопасности США».
Красочно выразился по поводу предпринятой меры и представитель Министерства торговли США Мэттью Алексельрод: «Пусть этот арест станет ясным предупреждением: самолет, приобретенный, а затем вывезенный из США в интересах находящихся под санкциями венесуэльских лиц, не будет больше летать на закат».
Но Мадуро может наблюдать закат и из окна президентского дворца Мирафлорес. Его власти ничего не угрожает до тех пор, пока на стороне режима стоит армия под командованием генералов-наркоторговцев. Недавно на пост министра внутренних дел был назначен Диосдадо Кабельо, в прошлом председатель Конституционной ассамблеи. Он — неформальный крестный отец мафиозного клана «Картель солнц», в котором нашла место вся армейская верхушка, тесно связанная с наркоповстанцами из Колумбии.
На самом деле неизвестно, кто управляет Венесуэлой — Мадуро или более хитрый и более жесткий Кабельо. В любом случае его назначение показывает, что режим не остановится ни перед какими репрессиями, чтобы подавить оппозицию.
США и большинство европейских государств признали оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса победителем на выборах. По данным 85 процентов бюллетеней, которые получила оппозиция, он буквально разгромил Мадуро, получив 67 процентов голосов. Теперь его пребывание на свободе под вопросом, и что он предпримет, пока непонятно.
Не ясно также, что могут сделать США для поддержки венесуэльской оппозиции. Дальнейшее усиление экономических, прежде всего нефтяных санкций, как показывают прошедшие годы, не работает, санкции бьют прежде всего по рядовым венесуэльцам, которые и без того влачат жалкое существование.
Но и полностью бездействовать американские власти не могут. Арест самолета Мадуро стал не только ударом по его самолюбию. В этой операции есть и политическая составляющая. Наказанием венесуэльского режима демократическая команда Харрис-Байдена пытается привлечь на свою сторону влиятельную и довольно многочисленную венесуэльскую диаспору во Флориде и тем самым повысить шансы на победу в этом преимущественно республиканском штате.