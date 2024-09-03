Германия закупит ПВО для Украины и себя

Правительство Германии собирается выделить средства на приобретение шести комплексов для их последующей передачи Украине, а также поставить шесть единиц вооружения такого же типа Бундесверу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"Германия планирует передать на безвозмездной основе Украине еще шесть зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM и намерена приобрести дополнительно шесть единиц IRIS-T SLM для собственных военно-воздушных сил", - проинформировал собеседник агентства.