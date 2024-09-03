Что за документ подписали Шахин Мустафаев и Мгер Григорян?

Накануне, 2 сентября, армянская сторона опубликовала текст регламента, регулирующего совместную деятельность комиссий по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Согласно документу, подписанному 30 августа, Ереван и Баку согласились проводить делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Вместе с тем подчеркивается, что данное соглашение не является окончательным, и после подписания мирного договора процесс может продолжиться на основе других принципов. «Если в будущем в соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой будут предусмотрены иные положения, то этот основополагающий принцип будет соответствовать принципам, определенным вышеупомянутым соглашением», — указано в документе, опубликованном правительством Армении.

Регламент состоит всего из 7 статей, в основном содержащих технические данные, относящиеся к процессу, и общие формулировки. В статье 4, например, упоминается возможность «оптимизации границы». Также стороны могут рассмотреть вопросы обеспечения безопасности приграничных населeнных пунктов, сохранения кладбищ, культурно-исторического наследия, инженерной, энергетической, транспортной и другой инфраструктуры. Отметим, что согласно Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ, бывшие советские республики обязались признать территориальную целостность друг друга на основе советских административных границ. Напомним, что 24 февраля 2024 года на 8-й встрече комиссий под председательством заместителей премьер-министров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна было достигнуто соглашение о делимитации и демаркации участка армяно-азербайджанской границы в направлении Газахского района на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. На основе этого соглашения 4 села Газахского района, оккупированные в начале 90-х годов, вернули Азербайджану, и была проведена демаркация 12,7-километрового участка границы в направлении этих сел.

Также в этом соглашении предусматривалось разработать и подписать до 1 июля документ, регулирующий последующую совместную деятельность пограничных комиссий. Документ был подписан с двухмесячным опозданием, и таким образом был создан правовой фундамент для продолжения переговоров между комиссиями по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Председатель комитета по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян сообщил журналистам, что регламент подписали Мгер Григорян и Шахин Мустафаев. Правительство Армении утвердит документ на заседании 5 сентября и направит его на рассмотрение в Конституционный суд. После одобрения Конституционным судом документ будет направлен в парламент для ратификации. Ожидается, что процесс будет синхронно проводиться с обеих сторон. «Как и любое соглашение или международный документ, этот документ обсуждается и принимается в еще одном чтении, если я не ошибаюсь, большинством голосов от общего числа депутатов», — сказал Ханданян.