МИД призвал Евросоюз не критиковать выборы в Азербайджане

Баку призывает Евросоюз «осознать бесперспективность курса, нацеленного на вмешательство во внутренние дела Азербайджана». Об этом в соцсети Х написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

«Столь субъективные и предвзятые заявления Петера Стано касательно состоявшихся в Азербайджане выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны. Выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией страны и ее законами», - отметил Гаджизаде.

«Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на внутренних проблемах стран-членов», - добавил он.