Azercell объединяет национальные ценности с технологиями искусственного интеллекта!

Azercell представляет цифровой музей Milli və Müasir - проект, направленный на сохранение национальных ценностей с помощью современных технологий, а также их популяризацию среди молодого поколения. Эта инициатива еще раз подчеркивает приверженность компании инновациям и защите культурного наследия.

В рамках уникального проекта в музее Milli və Müasir уже представлено более 15 образцов цифрового искусства. Контент музея включает в себя широкий спектр национального культурного наследия: от традиционных образов и музейных экспонатов до кинофильмов и театральных представлений. Экспонаты цифрового музея, созданные с помощью передовых технологий, таких как искусственный интеллект (AI) и сгенерированные компьютером изображения (CGI), представляют современный взгляд на азербайджанскую культуру. Планируется дальнейшее расширение цифрового контента, представленного на данной платформе.

Для получения дополнительной информации о проекте следите за страницей Azercell в Instagram. Отметим, что на странице периодически проводятся различные конкурсы с возможностью выиграть призы.