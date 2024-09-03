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Макрон рассматривает Бертрана и Казнева

17:24 380

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает две кандидатуры на пост премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщает BFMTV.

Речь, по информации телеканала, идет о Ксавье Бертране, главе северного региона О-де-Франс и бывшем министре правых взглядов, а также о Бернаре Казневе, который был премьер-министром с 2016 по 2017 год при президенте-социалисте Франсуа Олланде. Газета Le Parisien со своей стороны сообщила, что Макрон действительно в приоритетном порядке рассматривает кандидатуру Ксавье Бертрана и разговаривал по телефону с политиками правых взглядов Жераром Ларше, Лораном Вокье и Бруно Ретайло, чтобы обсудить это.

Спустя почти два месяца после выборов во Франции до сих пор нет нового премьер-министра. Макрон продолжает консультации, и вокруг его выбора множатся различные предположения, отмечает The Guardian. После июльских выборов, когда ни одна из фракций не получила большинства в нижней палате парламента, во Франции было сформировано временное правительство во главе с Габриэлем Атталем.

По итогам второго тура выборов в Национальное собрание левый альянс Новый народный фронт (НФП) получил 182 места, центристская группа Макрона Ensemble ("Вместе") - 168 мест, крайне правое Национальное объединение (РН) - 143 места, а консервативные Républicains ("Республиканцы") - 46 мест. Другие кандидаты получили оставшиеся 38 мест. НФП выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру 37-летнего экономиста Люси Кастетс, но Макрон отклонил ее.

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