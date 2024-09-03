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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Начался чемпионат Азербайджана по гребле

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18:06 508

Чемпионат Азербайджана по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, который организован Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики совместно с Федерацией гребли и каноэ Азербайджана, стартовал. Соревнования проходят в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в городе Мингячевир. В соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

На национальном чемпионате спортсмены будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночных и двойных лодках. В академической гребле участники будут соревноваться в одиночных, двойных и четверных лодках на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Стоит отметить, что победители будут награждены дипломами и медалями, а также получат право участия в международном турнире «Мингячевир Регата», который пройдет в октябре.

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