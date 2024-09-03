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Спецпредставитель США в преддверии Бакинского саммита едет в Пекин

Эльяс Шафиев, собкор
18:07 1778

Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Подеста на этой неделе посетит Китай для переговоров со своим коллегой Лю Чжэньминем в преддверии саммита COP29 в Баку в ноябре, сообщили государственные СМИ Китая во вторник.

Государственная телекомпания CCTV сообщила, что официальные лица «проведут углубленный обмен мнениями по вопросам практического сотрудничества».

По данным CCTV, стороны также обсудят «свои внутренние действия в области климатической политики и многосторонний процесс по изменению климата».

Накануне Бакинского саммита Подеста едет на встречу с Лю Чжэньминем

Спецпредставители обеих стран впервые в Вашингтоне в мае пообещали совместно работать над сокращением выбросов метана — второго по распространенности парникового газа.

По данным Госдепартамента США, в ходе двухдневных переговоров стороны искали пути «содействия успешному проведению COP29 в Баку».

Администрация президента Джо Байдена рассматривает климат как область сотрудничества с Китаем, несмотря на значительные разногласия и напряженность.

Новый формат сотрудничества предрешила дружба экс-госсекретаря, бывшего спецпредставителя по вопросам климата Джона Керри с Се Чжэньхуа, опытным китайским переговорщиком по климату, и они наедине провели длительные переговоры в Калифорнии перед прошлогодней конференцией COP28 в Дубае.

Их необычайно близкие отношения помогли достичь консенсуса на этом саммите.

Перед встречей в Дубае крупнейший источник распространения метана в мире - Китай пообещал разработать масштабный план по борьбе с его выбросами метана. Это особенно щекотливый политический вопрос, поскольку метан в основном выделяется в результате добычи угля.

Дружба Керри с Се Чжэньхуа предопределила новый формат диалога США с Китаем

А в мае Вашингтон и Пекин заявили, что совместно проведут в Баку второе в своем роде мероприятие по сокращению выбросов метана и других неуглеродных парниковых газов.

«Обе стороны обязались развивать двустороннее сотрудничество и наращивать потенциал по внедрению технологий по борьбе с выбросами», — говорится в заявлении.

Страны также договорились улучшить мониторинг и стандарты, «чтобы достичь существенного контроля и сокращения выбросов метана в 2020-х годах».

Китай не стал брать на себя глобальное обязательство перед руководством США и Европейского союза по сокращению мировых выбросов метана как минимум на 30 процентов от уровня 2020 года к 2030 году.

Метан гораздо более эффективен в качестве парникового газа по сравнению с углекислым газом, однако остается в атмосфере значительно меньше времени — всего несколько лет. Он выбрасывается в атмосферу при добыче нефти и природного газа, а также в сельском хозяйстве.

И в Баку будут ломать голову над метаном

Последовательные климатические саммиты ООН поставили цель остановить потепление Земли более чем на 1,5 градуса по Цельсию (2,7 градуса по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем, чтобы избежать самых разрушительных последствий изменения климата, однако планета по-прежнему сильно отступает от намеченного курса.

На переговорах в Дубае впервые было достигнуто согласие о том, что миру необходимо отказаться от ископаемого топлива.

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, способствующих изменению климата, в том числе углекислого газа.

Отметим, что на саммите COP28, который прошел в прошлом году в Дубае, было запланировано, что в период с 2025 по 2029 год страны, присоединившиеся к Парижскому соглашению по климату, будут тратить по 1,1 триллиона долларов в год на борьбу с изменением климата.

На саммите COP29, который пройдет в Баку, будет обсуждаться схема распределения этих огромных средств между странами и источники их поступления. Согласно последним данным, переговоры накануне саммита идут сложно: развивающиеся страны требуют, чтобы примерно половина этой суммы была выделена в виде грантов развитыми странами.

Страны Европейского союза считают, что одна из стран с наибольшим вкладом в изменение климата - Китай - должна взять на себя обязательства, представить программу действий по сокращению метана и выделить значительные средства на борьбу с изменением климата.

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