Спецпредставитель США в преддверии Бакинского саммита едет в Пекин

Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Подеста на этой неделе посетит Китай для переговоров со своим коллегой Лю Чжэньминем в преддверии саммита COP29 в Баку в ноябре, сообщили государственные СМИ Китая во вторник. Государственная телекомпания CCTV сообщила, что официальные лица «проведут углубленный обмен мнениями по вопросам практического сотрудничества». По данным CCTV, стороны также обсудят «свои внутренние действия в области климатической политики и многосторонний процесс по изменению климата».

Спецпредставители обеих стран впервые в Вашингтоне в мае пообещали совместно работать над сокращением выбросов метана — второго по распространенности парникового газа. По данным Госдепартамента США, в ходе двухдневных переговоров стороны искали пути «содействия успешному проведению COP29 в Баку». Администрация президента Джо Байдена рассматривает климат как область сотрудничества с Китаем, несмотря на значительные разногласия и напряженность. Новый формат сотрудничества предрешила дружба экс-госсекретаря, бывшего спецпредставителя по вопросам климата Джона Керри с Се Чжэньхуа, опытным китайским переговорщиком по климату, и они наедине провели длительные переговоры в Калифорнии перед прошлогодней конференцией COP28 в Дубае. Их необычайно близкие отношения помогли достичь консенсуса на этом саммите. Перед встречей в Дубае крупнейший источник распространения метана в мире - Китай пообещал разработать масштабный план по борьбе с его выбросами метана. Это особенно щекотливый политический вопрос, поскольку метан в основном выделяется в результате добычи угля.

А в мае Вашингтон и Пекин заявили, что совместно проведут в Баку второе в своем роде мероприятие по сокращению выбросов метана и других неуглеродных парниковых газов. «Обе стороны обязались развивать двустороннее сотрудничество и наращивать потенциал по внедрению технологий по борьбе с выбросами», — говорится в заявлении. Страны также договорились улучшить мониторинг и стандарты, «чтобы достичь существенного контроля и сокращения выбросов метана в 2020-х годах». Китай не стал брать на себя глобальное обязательство перед руководством США и Европейского союза по сокращению мировых выбросов метана как минимум на 30 процентов от уровня 2020 года к 2030 году. Метан гораздо более эффективен в качестве парникового газа по сравнению с углекислым газом, однако остается в атмосфере значительно меньше времени — всего несколько лет. Он выбрасывается в атмосферу при добыче нефти и природного газа, а также в сельском хозяйстве.