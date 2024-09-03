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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Украинские министры массово подали в отставку

18:35 3534

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в своих соцсетях, что несколько министров подали в украинский парламент заявления об отставке. Уточняется, что заявления были поданы главой Минстратегпрома, главой Минюста, главой Минэкологии Украины.

Вместе с ними заявление об отставке подал также глава  Фонда госимущества Украины.

По словам Стефанчука, соответствующие заявления рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

30 августа стало известно, что Владимир Зеленский уволил командующего ВВС Украины после крушения F-16.

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