Украинские министры массово подали в отставку

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в своих соцсетях, что несколько министров подали в украинский парламент заявления об отставке. Уточняется, что заявления были поданы главой Минстратегпрома, главой Минюста, главой Минэкологии Украины.