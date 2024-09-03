Ленкоранский суд дал убившему человека в России Джафарову 12 лет

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 38-летнего жителя города Саатлы Эльвина Джафарова, который обвиняется в совершении убийства в России 9 лет назад.

Как сообщает haqqin.az, Эльвин Джафаров 4 октября 2015 года на почве личных отношений повздорил в России с неким Дмитрием Шаровым. Драка закончилась кровопролитием. Эльвин нанес Дмитрию ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. После убийства Джафаров покинул Россию и был объявлен в розыск. Он был арестован в апреле прошлого года.

Обвиняемый Эльвин Джафаров признал себя виновным в предъявленных обвинениях. В своем показании он указал, что ранее был гражданином России и проживал в городе Мытищи Московской области. В России он был арестован за незаконный оборот наркотиков. Выйдя из тюрьмы, Джафаров вернулся в Азербайджан. Затем Джафаров, который тогда имел фамилию Аббасов, сменил фамилию на нынешнюю, взяв фамилию супруги, и в 2012 году он снова отправился в Мытищи для работы. Там он работал на оптовом рынке, где вместе с азербайджанцами трудились и представители других национальностей.

В своих показаниях Эльвин Джафаров заявил, что знал покойного Дмитрия Шарова ранее, и что они жили в одном районе. Он отметил, что отношение Дмитрия к другим национальностям, в том числе к азербайджанцам, было негативным: «Прошло много времени, точно не помню. В тот день я получил зарплату. После работы мы с коллегами пошли в кафе, поели и выпили спиртное. Дмитрий сидел за другим столом со своими знакомыми. Мои отношения с ним были плохими, поскольку за месяц до происшествия он угрожал мне, чтобы азербайджанцы покинули город, у нас произошел конфликт. Дмитрий очень обижал представителей других национальностей, создавал разделение, безосновательно требовал деньги от них».

В продолжение своих показаний Эльвин Джафаров рассказал, что в день происшествия его коллега Эльшад Мустаев вышел из кафе и через несколько минут вернулся, весь в крови. Когда Джафаров спросил его, что произошло, Эльшад сообщил, что у него возникла ссора с Дмитрием у выхода из кафе, и Дмитрий его ударил:

«Я был очень расстроен тем, что Дмитрий ударил Эльшада. Я хотел его наказать. Когда я вышел, он, увидев меня, начал ругаться. Мы подрались перед кафе. Я нанес ему удары ножом. Ночь я провел у своей знакомой по имени Светлана. На следующий день я сначала поехал в Беларусь, а оттуда вернулся в Азербайджан. Я раскаиваюсь в содеянном».

Сын потерпевшего Дмитрия Шарова в своих показаниях отметил, что покойный отец работал водителем и не был склонен к ссорам и конфликтам: «Я не знаю обвиняемого. То, что говорят о том, что мой отец был настроен плохо к азербайджанцам, неправда. Я подал гражданский иск за причиненный материальный и моральный ущерб. Я не примирился с этим человеком и требую для него самого сурового наказания».

Суд приговорил Эльвина Джафарова к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.