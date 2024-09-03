«Карабах» подписал контракт с чемпионом мира

У Кащука закончился контракт с донецким «Шахтером», после чего он получил статус свободного агента. «Карабах» заключил с 24-летним атакующим полузащитником 3-летнее соглашение.

Кащук - воспитанник донецкого «Шахтера». Играл на правах аренды в украинском «Мариуполе» и бакинском «Сабахе», где был одним из лидеров.

Выступал за сборные Украины различных возрастов. А в 2019 году в составе Украины стал победителем чемпионата мира среди 20-летних.