Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве
С целью выяснения обстоятельств относительно судьбы 21 азербайджанца, вторые сутки находящихся в аэропорту «Домодедово», по поручению посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу консул посольства был направлен в аэропорт.
Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России, было выявлено, что из 21 депортируемого лишь 4 являются гражданами Азербайджанской Республики, и подлежат депортации за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.
Согласно действующему российскому законодательству, в целях исполнения наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в общественных местах ожидающие депортации обязаны содержаться в наручниках.
В аэропорту консул посольства провёл встречи с руководством судебных приставов, сопровождающих выдворяемых, и представителями администрации «Домодедово».
4 граждан Азербайджана на данный момент обеспечены всем необходимым, и ожидают ближайшего рейса авиакомпании «АЗАЛ» для вылета в Баку.