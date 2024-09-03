Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве

С целью выяснения обстоятельств относительно судьбы 21 азербайджанца, вторые сутки находящихся в аэропорту «Домодедово», по поручению посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу консул посольства был направлен в аэропорт.

Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России, было выявлено, что из 21 депортируемого лишь 4 являются гражданами Азербайджанской Республики, и подлежат депортации за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.