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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве

срочно в номер
Отдел информации
18:57 4915

С целью выяснения обстоятельств относительно судьбы 21 азербайджанца, вторые сутки находящихся в аэропорту «Домодедово», по поручению посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу консул посольства был направлен в аэропорт.

Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России, было выявлено, что из 21 депортируемого лишь 4 являются гражданами Азербайджанской Республики, и подлежат депортации за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

Почему азербайджанцев выдворяют из Москвы?

Согласно действующему российскому законодательству, в целях исполнения наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в общественных местах ожидающие депортации обязаны содержаться в наручниках.

В аэропорту консул посольства провёл встречи с руководством судебных приставов, сопровождающих выдворяемых, и представителями администрации «Домодедово».

4 граждан Азербайджана на данный момент обеспечены всем необходимым, и ожидают ближайшего рейса авиакомпании «АЗАЛ» для вылета в Баку.

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