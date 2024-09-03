Монгольские демонстранты вышли к Дому правительства с флагами Украины
Группа демонстрантов в монгольской столице Улан-Баторе вышла с украинскими флагами ко Дворцу правительства в знак протеста против визита российского президента Владимира Путина.
Напомним, что визит Путина в Монголию продлился два дня. 3 сентября президент РФ встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подписал ряд документов и возложил цветы к памятнику Георгию Жукову.
Визит Путина приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими Вооруженными силами на Халхин-Голе в 1939 году.
Демонстранты вышли с украинскими флагами ко Дворцу правительства в Улан-Баторе в знак протеста против визита Путина pic.twitter.com/P3SBqi6pGi— распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 3, 2024