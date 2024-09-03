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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Турецкие спецслужбы задержали финансиста «Моссада»

19:37 791

Турецкие спецслужбы задержали гражданина Косово, который, как полагают, переводил деньги оперативникам израильского разведывательного агентства «Моссад», сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие источники в службе безопасности.

Согласно источникам, национальное разведывательное управление Турции MIT задержало косовара Лиридина Реджепи, который, по их утверждению, был «финансистом израильской разведки».

Ведомство утверждает, что Реджепи управлял финансовой сетью «Моссад» в Турции, отправляя деньги осведомителям, которые «вели съемку с помощью беспилотников, психологическую войну против палестинских политиков и собирали информацию о ситуации в Сирии».

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