Турецкие спецслужбы задержали финансиста «Моссада»

Турецкие спецслужбы задержали гражданина Косово, который, как полагают, переводил деньги оперативникам израильского разведывательного агентства «Моссад», сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие источники в службе безопасности.

Согласно источникам, национальное разведывательное управление Турции MIT задержало косовара Лиридина Реджепи, который, по их утверждению, был «финансистом израильской разведки».

Ведомство утверждает, что Реджепи управлял финансовой сетью «Моссад» в Турции, отправляя деньги осведомителям, которые «вели съемку с помощью беспилотников, психологическую войну против палестинских политиков и собирали информацию о ситуации в Сирии».