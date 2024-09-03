Депутат Полад Бюльбюльоглы протестует… и пишет спикеру Володину

Несколько дней назад снова заявил о себе, традиционно не с лучшей стороны, председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Один из главных лоббистов реваншистской Армении в Москве опубликовал на Telegram-канале «Сияющая звезда» видеообращение с поздравлением по случаю так называемого «Дня независимости» распущенной самими армянскими сепаратистами «НКР».

В своем провокационном обращении К.Затулин, выступая якобы от имени «неравнодушных людей в России», вновь провоцирует реваншистские силы в армянском обществе на мнимые надежды реанимировать уже завершенный конфликт, оказывая поддержку сепаратистам. Более того, в своем выступлении он ссылается на бывших руководителей сепаратистского режима и прочих террористов, чьи руки обагрены кровью невинных азербайджанцев.