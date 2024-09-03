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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Новость дня
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Депутат Полад Бюльбюльоглы протестует… и пишет спикеру Володину

Аскер Манафов, собкор
19:53 3493

Несколько дней назад снова заявил о себе, традиционно не с лучшей стороны, председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Один из главных лоббистов реваншистской Армении в Москве опубликовал на Telegram-канале «Сияющая звезда» видеообращение с поздравлением по случаю так называемого «Дня независимости» распущенной самими армянскими сепаратистами «НКР».

В своем провокационном обращении К.Затулин, выступая якобы от имени «неравнодушных людей в России», вновь провоцирует реваншистские силы в армянском обществе на мнимые надежды реанимировать уже завершенный конфликт, оказывая поддержку сепаратистам. Более того, в своем выступлении он ссылается на бывших руководителей сепаратистского режима и прочих террористов, чьи руки обагрены кровью невинных азербайджанцев.

Затулин не может забыть "НКР"

Провокация К.Затулина вызвала возмущение новоизбранного от Шуши депутата Милли Меджлиса, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы.

Депутат обратился с протестом к спикеру Госдумы Владимиру Володину с требованием принять срочные меры в отношении российского депутата, подрывающего союзнические отношения между Азербайджаном и Россией.

Отметим, что решением правительства Армении К.Затулин объявлен персоной нон грата в Армении, и ему закрыт въезд в Ереван, что не мешает гордому россиянину продвигать экспансионистские взгляды и нарративы в российском обществе, выполнять политические заказы своих покровителей армянской национальности, проживающих в Российской Федерации.

Азербайджанский депутат обратил внимание Володина на недавний визит российского президента В.Путина в Баку и его заявления, подтверждающие приверженность высокому уровню отношений с Азербайджаном.

П.Бюльбюльоглы обращает внимание руководителя Госдумы на партийную принадлежность Затулина, который является представителем правящей фракции «Единая Россия».

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