Полтора миллиона россиян без тепла, а Путин пообещал монголам отопление

Во время своего визита в Улан-Батор Владимир Путин пообещал президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху помочь в реконструкции ТЭЦ-3 в столице страны и инвестировать в строительство первой угольной электростанции в аймаке Увс, сообщают пресс-служба Кремля и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Эти заявления прозвучали на фоне крупного энергетического коллапса в России, который оставил без света и тепла 1,5 миллиона человек в начале 2024 года.

2 сентября российское правительство опубликовало распоряжение о подписании межправительственного соглашения, в котором говорилось, что реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе предполагает расширение части высокого давления на 50 МВт и строительство новых блоков мощностью 250 МВт.