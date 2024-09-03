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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Полтора миллиона россиян без тепла, а Путин пообещал монголам отопление

20:08 854

Во время своего визита в Улан-Батор Владимир Путин пообещал президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху помочь в реконструкции ТЭЦ-3 в столице страны и инвестировать в строительство первой угольной электростанции в аймаке Увс, сообщают пресс-служба Кремля и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Эти заявления прозвучали на фоне крупного энергетического коллапса в России, который оставил без света и тепла 1,5 миллиона человек в начале 2024 года.

2 сентября российское правительство опубликовало распоряжение о подписании межправительственного соглашения, в котором говорилось, что реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе предполагает расширение части высокого давления на 50 МВт и строительство новых блоков мощностью 250 МВт.

На следующий день стало известно, что РФПИ и компания «Хотгор Шанага», владеющая крупнейшим угольным месторождением в Монголии, договорились о совместных инвестициях в строительство угольной электростанции в аймаке Увс. Проектная мощность станции составит 120 МВт, а стоимость строительства оценивается в 20 млрд рублей. Этот проект призван сократить энергодефицит Монголии, которая сейчас частично зависит от импорта электроэнергии из России и Китая.

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