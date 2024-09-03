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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

США отправляют в Украину большую военную помощь

20:56 319

Администрация США намерена направить в предстоящие недели в Украину новую военную помощь. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как ясно дал понять президент Байден, наша поддержка Украины остается непоколебимой, и мы продолжим уделять внимание укреплению их Вооруженных сил и противовоздушной обороны в свете такого рода российских нападений и атак. Как вы видели, всего 10 дней назад мы объявили об очередном пакете военной помощи, и в ближайшие недели будет предоставлено еще больше", - сказал официальный представитель Белого дома.

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