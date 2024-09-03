Люди из третьего мира умирают ради того, чтобы попасть в Европу

По меньшей мере 12 человек погибли у побережья французской коммуны Ле-Портель, к юго-западу от Кале, где перевернулось и затонуло небольшое судно, перевозившее нелегальных мигрантов, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.



Вероятно, жертв трагедии будет больше, предупредил министр: сколько именно людей находилось на борту перевернувшегося судна, пока неясно.



Как уточнили в местном отделении береговой охраны, более полусотни пассажиров затонувшей лодки удалось спасти, среди 53 спасенных — немало получивших травмы при крушении, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.



Еще по меньшей мере два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, поисково-спасательная операция в проливе продолжается.



Дарманен пообещал лично побывать на месте трагедии и в ближайшие часы намерен посетить Ле-Портель. Туда же, по данным местных СМИ, направляется и глава местной префектуры (губернатор региона) Нор-Па-де-Кале.