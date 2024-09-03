Польша будет производить больше снарядов для НАТО и Украины

Власти Польши намерены построить завод по производству боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на открытии 32-й Международной выставки оборонной промышленности в городе Кельце.

"Да, завод по производству боеприпасов - это то, что нам очень нужно. Не только нам, но и всему Североатлантическому альянсу. И мы - в рамках ответственности за нашу безопасность и безопасность альянса в целом - построим эту фабрику для того, чтобы иметь здесь на месте возможности по обеспечению войск боеприпасами", - заявил Дуда, слова которого приводятся на сайте президентской канцелярии. В связи с этим он также призвал не забывать о "потребности в боеприпасах Украины для защиты своей территории".