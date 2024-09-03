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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Польша будет производить больше снарядов для НАТО и Украины

3 сентября 2024, 21:23 715

Власти Польши намерены построить завод по производству боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на открытии 32-й Международной выставки оборонной промышленности в городе Кельце.

"Да, завод по производству боеприпасов - это то, что нам очень нужно. Не только нам, но и всему Североатлантическому альянсу. И мы - в рамках ответственности за нашу безопасность и безопасность альянса в целом - построим эту фабрику для того, чтобы иметь здесь на месте возможности по обеспечению войск боеприпасами", - заявил Дуда, слова которого приводятся на сайте президентской канцелярии. В связи с этим он также призвал не забывать о "потребности в боеприпасах Украины для защиты своей территории".

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