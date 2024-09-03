США готовят новый удар по Мадуро
3 сентября 2024, 21:27 1389
Власти США вместе со своими партнерами рассматривают ряд возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны для ответа на прошедшие в стране президентские выборы, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"В координации с партнерами мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы продемонстрировать Мадуро и его представителям, что их действия в Венесуэле будут иметь последствия", - сообщил он журналистам на брифинге.
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