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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

США готовят новый удар по Мадуро

3 сентября 2024, 21:27 1389

Власти США вместе со своими партнерами рассматривают ряд возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны для ответа на прошедшие в стране президентские выборы, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"В координации с партнерами мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы продемонстрировать Мадуро и его представителям, что их действия в Венесуэле будут иметь последствия", - сообщил он журналистам на брифинге.

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