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Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Зеленский обнародовал свой победный план

3 сентября 2024, 21:40 2286

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует «бессрочно» удерживать захваченные территории в Курской области, поскольку они являются неотъемлемой частью его «победного плана».

Президент Украины сделал такое заявление во время общения с NBC News. По его словам, Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в августе, чтобы попытаться заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он сравнил это с взятием в плен российских военных, что позволяет вернуть в Украину бойцов ВСУ. Такой же принцип и с территориями в Курской области.

Зеленский готовит еще одну неожиданность для России

«Нам не нужна их земля. Мы не хотим привносить туда наш украинский образ жизни», — сказал он.

Он также сообщил, что представит план международным партнерам, таким как Соединенные Штаты. При этом он отказался обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить еще больше территории РФ. «Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень связан с эффектом неожиданности», — сказал он. Зеленский также отметил, что администрация Байдена не знала об операции, и она держалась в строжайшем секрете даже внутри Украины.

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