USD 1.7000
EUR 1.8792
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Новость дня
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?

Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
3 сентября 2024, 22:38 2788

Ближе к вечеру спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в своих соцсетях, что несколько министров подали в украинский парламент заявления об отставке.

С прошениями об отставке обратились глава Минстратегпрома, министр юстиции и министр экологии.

Спустя несколько часов депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил об уходе заместителя главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурма.

Шурма погорел из-за конфликта интересов

В своем комментарии Гончаренко пренебрежительно отозвался об отставке Шурмы:

"Давно уже хотел соскочить. Он чувствует, что все идет к большим проблемам». И, наконец, вечером с прошением об отставке обратилась украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Российские информационные источники попытались представить отставки в украинском правительстве, как проявление острого политического кризиса и начала распада властной конструкции Владимира Зеленского.

Безусловно, в свете многолетней широкомасштабной безжалостной оккупационной войны, с которой столкнулась Украина и ее правительство, никто не станет отрицать царящей атмосферы политической напряженности в коридорах власти. Но судя по информации источников в Киеве, заслуживающих доверие, речь идет о горизонтальных перемещениях в правительстве.

Начнем с «соскочившего» из администрации Ростислава Шурмы. Еще в 2022 году журналисты писали о причастности Шурмы к сомнительным сделкам в энергетике и связи с группировкой чиновников, которых контролировал опальный Андрей Деркач.

В феврале 2024 года в Украине разразился политический скандал из-за конфликта интересов – Шурма опекал своего брата-бизнесмена за счет одобрения необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями.

Ольга Стифанишина ушла, чтобы возглавить Минюст

Когда депутат Гончаренко говорил об уходе Шурмы из-за надвигающихся проблем, он подразумевал неприятности, которые надвигались не на правительство или страну, а на самого заместителя главы Офиса президента.

Реальный претендент на место Шурмы - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Да-да, тот самый Камышин, который ушел в отставку со своего поста в полдень.

Что же касается отставки вице-премьера Ольги Стефанишиной, то по информации из правительственных источников, она должна занять пост министра юстиции Украины.

Речь идет не о правительственном кризисе, который поспешили объявить в Москве, а в большей мере о непривычной для патерналистских стран ротации во власти…

Депутат Полад Бюльбюльоглы протестует… и пишет спикеру Володину
Депутат Полад Бюльбюльоглы протестует… и пишет спикеру Володину
3 сентября 2024, 19:53 8330
На арест Мадуро отвечает арестом
На арест Мадуро отвечает арестом горячая тема
3 сентября 2024, 16:15 6681
США берут под контроль спецслужбы и силовиков Армении
США берут под контроль спецслужбы и силовиков Армении
3 сентября 2024, 23:35 779
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту? консул уже по пути в Домодедово; фото
3 сентября 2024, 14:18 12528
"Искандером" по вузу и больнице: растет число погибших и раненых
"Искандером" по вузу и больнице: растет число погибших и раненых видео, обновлено 20:03
3 сентября 2024, 20:03 8753
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве срочно в номер
3 сентября 2024, 18:57 8788
Спецпредставитель США в преддверии Бакинского саммита едет в Пекин
Спецпредставитель США в преддверии Бакинского саммита едет в Пекин
3 сентября 2024, 18:07 2610
Что происходит с нефтью?
Что происходит с нефтью? главный вопрос
3 сентября 2024, 13:27 6350
«Карабах» подписал контракт с чемпионом мира
«Карабах» подписал контракт с чемпионом мира фото, видео
3 сентября 2024, 18:47 5563
Ленкоранский суд дал убившему человека в России Джафарову 12 лет
Ленкоранский суд дал убившему человека в России Джафарову 12 лет
3 сентября 2024, 18:44 2046
Что за документ подписали Шахин Мустафаев и Мгер Григорян?
Что за документ подписали Шахин Мустафаев и Мгер Григорян? еще один вопрос
3 сентября 2024, 16:25 6064

ЭТО ВАЖНО

Депутат Полад Бюльбюльоглы протестует… и пишет спикеру Володину
Депутат Полад Бюльбюльоглы протестует… и пишет спикеру Володину
3 сентября 2024, 19:53 8330
На арест Мадуро отвечает арестом
На арест Мадуро отвечает арестом горячая тема
3 сентября 2024, 16:15 6681
США берут под контроль спецслужбы и силовиков Армении
США берут под контроль спецслужбы и силовиков Армении
3 сентября 2024, 23:35 779
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту?
Кто и за что мучает граждан Азербайджана в московском аэропорту? консул уже по пути в Домодедово; фото
3 сентября 2024, 14:18 12528
"Искандером" по вузу и больнице: растет число погибших и раненых
"Искандером" по вузу и больнице: растет число погибших и раненых видео, обновлено 20:03
3 сентября 2024, 20:03 8753
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве срочно в номер
3 сентября 2024, 18:57 8788
Спецпредставитель США в преддверии Бакинского саммита едет в Пекин
Спецпредставитель США в преддверии Бакинского саммита едет в Пекин
3 сентября 2024, 18:07 2610
Что происходит с нефтью?
Что происходит с нефтью? главный вопрос
3 сентября 2024, 13:27 6350
«Карабах» подписал контракт с чемпионом мира
«Карабах» подписал контракт с чемпионом мира фото, видео
3 сентября 2024, 18:47 5563
Ленкоранский суд дал убившему человека в России Джафарову 12 лет
Ленкоранский суд дал убившему человека в России Джафарову 12 лет
3 сентября 2024, 18:44 2046
Что за документ подписали Шахин Мустафаев и Мгер Григорян?
Что за документ подписали Шахин Мустафаев и Мгер Григорян? еще один вопрос
3 сентября 2024, 16:25 6064
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться