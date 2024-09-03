Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?

Ближе к вечеру спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в своих соцсетях, что несколько министров подали в украинский парламент заявления об отставке. С прошениями об отставке обратились глава Минстратегпрома, министр юстиции и министр экологии. Спустя несколько часов депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил об уходе заместителя главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурма.

В своем комментарии Гончаренко пренебрежительно отозвался об отставке Шурмы: "Давно уже хотел соскочить. Он чувствует, что все идет к большим проблемам». И, наконец, вечером с прошением об отставке обратилась украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Российские информационные источники попытались представить отставки в украинском правительстве, как проявление острого политического кризиса и начала распада властной конструкции Владимира Зеленского. Безусловно, в свете многолетней широкомасштабной безжалостной оккупационной войны, с которой столкнулась Украина и ее правительство, никто не станет отрицать царящей атмосферы политической напряженности в коридорах власти. Но судя по информации источников в Киеве, заслуживающих доверие, речь идет о горизонтальных перемещениях в правительстве. Начнем с «соскочившего» из администрации Ростислава Шурмы. Еще в 2022 году журналисты писали о причастности Шурмы к сомнительным сделкам в энергетике и связи с группировкой чиновников, которых контролировал опальный Андрей Деркач. В феврале 2024 года в Украине разразился политический скандал из-за конфликта интересов – Шурма опекал своего брата-бизнесмена за счет одобрения необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями.