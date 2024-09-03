Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
Ближе к вечеру спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в своих соцсетях, что несколько министров подали в украинский парламент заявления об отставке.
С прошениями об отставке обратились глава Минстратегпрома, министр юстиции и министр экологии.
Спустя несколько часов депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил об уходе заместителя главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурма.
В своем комментарии Гончаренко пренебрежительно отозвался об отставке Шурмы:
"Давно уже хотел соскочить. Он чувствует, что все идет к большим проблемам». И, наконец, вечером с прошением об отставке обратилась украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Российские информационные источники попытались представить отставки в украинском правительстве, как проявление острого политического кризиса и начала распада властной конструкции Владимира Зеленского.
Безусловно, в свете многолетней широкомасштабной безжалостной оккупационной войны, с которой столкнулась Украина и ее правительство, никто не станет отрицать царящей атмосферы политической напряженности в коридорах власти. Но судя по информации источников в Киеве, заслуживающих доверие, речь идет о горизонтальных перемещениях в правительстве.
Начнем с «соскочившего» из администрации Ростислава Шурмы. Еще в 2022 году журналисты писали о причастности Шурмы к сомнительным сделкам в энергетике и связи с группировкой чиновников, которых контролировал опальный Андрей Деркач.
В феврале 2024 года в Украине разразился политический скандал из-за конфликта интересов – Шурма опекал своего брата-бизнесмена за счет одобрения необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями.
Когда депутат Гончаренко говорил об уходе Шурмы из-за надвигающихся проблем, он подразумевал неприятности, которые надвигались не на правительство или страну, а на самого заместителя главы Офиса президента.
Реальный претендент на место Шурмы - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Да-да, тот самый Камышин, который ушел в отставку со своего поста в полдень.
Что же касается отставки вице-премьера Ольги Стефанишиной, то по информации из правительственных источников, она должна занять пост министра юстиции Украины.
Речь идет не о правительственном кризисе, который поспешили объявить в Москве, а в большей мере о непривычной для патерналистских стран ротации во власти…