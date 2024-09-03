США берут под контроль спецслужбы и силовиков Армении

В последнее время участились визиты в Армению высокопоставленных сотрудников американских правоохранительных органов.

США постепенно прибирают к рукам правоохранительную сферу Армении, следственные и силовые органы и получают необходимые оперативные и разведданные. Об этом в интервью Sputnik Армения заявил бывший начальник Главного управления контроля за деятельностью территориальных следственных управлений Следственного комитета Армении генерал-майор юстиции Татул Петросян.

Так, 27 августа замглавы СК Армении Арсен Айвазян принял делегацию ФБР, представив ей структурные и функциональные особенности следственной системы Армении, ход реформ в Следственном комитете.

На следующий день посол США Кристина Квин вместе с заместителями главы МВД посетила Севан, чтобы понаблюдать за курсами расширенной подготовки водных патрулей, которые проводят представители правоохранительных органов США.

До этого в июле в Ереване замгоссекретаря США Узра Зея сообщила, что Вашингтон вложил около $16 млн в создание патрульной полиции Армении.

"Я уверен, что вся информация, вся агентурная сеть, даже внутренняя агентурная сеть полиции будет передана США", - говорит Петросян.

По мнению генерал-майора юстиции, все это происходит на государственном уровне.